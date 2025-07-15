Banu'nun acı ölümü

Sinop'ta gece saatlerinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 35 yaşındaki Banu Arslan hayatını kaybetti.

Banu'nun acı ölümü

Ada Mahallesi Okullar Caddesi’nde gece saatlerinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Banu Arslan, balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Banu Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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