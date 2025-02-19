Banyoda cesedi bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin cansız bedenini bulduğu Ahmet Değirmenci isimli adamın, başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, üç cinayet şüphelisini yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Konya’da banyoda cesedi bulunan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Olay, dün Beyşehir ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kapıda kan izleri olduğu ve ev sahibinin kapıyı açmadığı bilgisi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler evde kan izlerine rastlarken, Ahmet Değirmenci’yi (42) banyoda hareketsiz yatar vaziyette buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Değirmenci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Başında darp izlerine rastlanan Değirmenci’nin cenazesi, cinayet şüphesi üzerine önce Beyşehir Devlet Hastanesi morguna, ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, binanın güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.
DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER
Yapılan ön otopsi sonucu başından dövülerek öldürüldüğü belirlenen Ahmet Değirmenci’nin eşinden boşandığı ve bir süre önce kiraladığı yeni adresinde yaşamaya başladığı, kahvehane işletmeciliği yaparken yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaklıktan ayrılarak başka bir işletmede garson olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cinayete ilişkin gözaltına alınan R.D., M.E.B. ve A.P., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir Cezaevi’ne gönderildi.
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