Banyoda cesedi bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Konya ’da banyoda cesedi bulunan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay, dün Beyşehir ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapıda kan izleri olduğu ve ev sahibinin kapıyı açmadığı bilgisi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler evde kan izlerine rastlarken, Ahmet Değirmenci’yi (42) banyoda hareketsiz yatar vaziyette buldu.

DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER



Yapılan ön otopsi sonucu başından dövülerek öldürüldüğü belirlenen Ahmet Değirmenci’nin eşinden boşandığı ve bir süre önce kiraladığı yeni adresinde yaşamaya başladığı, kahvehane işletmeciliği yaparken yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaklıktan ayrılarak başka bir işletmede garson olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.



ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Cinayete ilişkin gözaltına alınan R.D., M.E.B. ve A.P., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir Cezaevi’ne gönderildi.