Banyoda doğum yapıp bebeği bina boşluğuna attı

İstanbul Şişli'de 22 yaşındaki kadın evinin banyosunda dünyaya getirdiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Genç kadının ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulundu.

Banyoda doğum yapıp bebeği bina boşluğuna attı
İstanbul’daki bebek ölümünde korkunç Adli Tıp raporu: Bebeğin kanında uyuşturucu çıktı

İstanbul’daki bebek ölümünde korkunç Adli Tıp raporu: Bebeğin kanında uyuşturucu çıktı

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Şişli'nin Yayla Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü dehşete düşüren bir olay yaşandı.

İddiaya göre 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın erkek arkadaşından hamile kaldı. Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3. katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

Banyoda doğum yapıp bebeği bina boşluğuna attı - 1

BİNA SAKİNLERİ KOKU ÜZERİNE FARK ETTİ

20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Banyoda doğum yapıp bebeği bina boşluğuna attı - 2

GENÇ TUTUKLANDI

Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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