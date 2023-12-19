Banyoda doğum yapıp bebeği bina boşluğuna attı

BİNA SAKİNLERİ KOKU ÜZERİNE FARK ETTİ

20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

