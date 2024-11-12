Banyoda feci ölüm: 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir çocuk, banyoda elektrik akımına kapıldı. Übeyit Emre isimli 4 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Banyoda feci ölüm: 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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’da banyoda elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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