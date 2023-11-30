Baraj doluluk oranları 2023: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (30 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ve kış ayların yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Son yağışların ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranları 2023: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (30 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı)

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen fırtına ve yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranları yükseldi. İşte ayrıntılar.

30 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. Bu hafta oldukça etkili olan yağışların ardından bir önceki gün 25,63 olan genel baraj doluluk oranı 31,03 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 47,62

Darlık Barajı 39,81

Elmalı Barajı 46,98

Terkos Barajı 14,08

Alibey Barajı 30,18

Büyükçekmece Barajı 9,31

Sazlıdere Barajı 9,6

Istrancalar Barajı 31,71

Kazandere Barajı 9,39

Pabuçdere Barajı 7,01

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