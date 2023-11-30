Baraj doluluk oranları 2023: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (30 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen fırtına ve yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranları yükseldi. İşte ayrıntılar.



30 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI



İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. Bu hafta oldukça etkili olan yağışların ardından bir önceki gün 25,63 olan genel baraj doluluk oranı 31,03 seviyesine yükseldi.



İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI



Ömerli Barajı 47,62



Darlık Barajı 39,81



Elmalı Barajı 46,98



Terkos Barajı 14,08



Alibey Barajı 30,18



Büyükçekmece Barajı 9,31



Sazlıdere Barajı 9,6



Istrancalar Barajı 31,71



Kazandere Barajı 9,39



Pabuçdere Barajı 7,01