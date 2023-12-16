Baraj doluluk oranları 2023: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne? (16 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 16 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen fırtına ve yağışlarla birlikte barajlarda doluluk oranları yükseldi. İşte baraj doluluk oranlarında son durum.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?



İSKİ tarafından paylaşılan verilerin ardından İstanbul'da su doluluk oranı Kasım ayında yüzde 16,18'e kadar gerilemişti.



Fakat son 35 gündür meydana gelen yoğun yağışların ardından barajlardaki toplam su seviyesi 16 Aralık Cumartesi günü yüzde 41.71 olarak ölçüldü.



BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM



Ömerli Barajı 65,83



Darlık Barajı 58,44



Elmalı Barajı 82,23



Terkos Barajı 27,26



Alibey Barajı 51,73



Büyükçekmece Barajı 26,9



Sazlıdere Barajı 23,43



Istrancalar 48,46



Kazandere Barajı 18,2



Pabuçdere Barajı 13,26