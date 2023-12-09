Baraj doluluk oranları 2023: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne? (9 Aralık 2023 İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 9 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen fırtına ve yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranları yükseldi. İşte ayrıntılar.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?



İSKİ İstanbul barajları su doluluk oranı Kasım ayında yüzde 16,18'e kadar gerilemişti.



Ancak son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 9 Aralık Cumartesi günü 37,27 olarak ölçüldü.



BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM



Ömerli Barajı 61,57



Darlık Barajı 52,2



Elmalı Barajı 83,03



Terkos Barajı 21,84



Alibey Barajı 47,75



Büyükçekmece Barajı 23,54



Sazlıdere Barajı 19,23



Istrancalar 33,17



Kazandere Barajı 14,12



Pabuçdere Barajı 10,83