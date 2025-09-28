Baraj doluluk oranları 28 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Riskli seviyelere girildi
Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden İstanbullular tarafından son dönemlerde yakından takip edilmeye başladı. İstanbul'da nisan ayında yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor. Bazı aylarda yağışların durgunlaşmasıyla da su azalmaları yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 28 Eylül 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 28 Eylül 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul gibi popülasyonu büyük şehirlerde yazın tüketilen bolca suyun bedeli sonbahar aylarında iyice dikkat çekmeye başladı. İstanbul'da azalan yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları eylül ayında istenmeyen seviyelere geriledi. İşte güncel baraj doluluk oranları.
28 EYLÜL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene eylül ayında yüzde 40 seviyelerine yakın olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.
İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 29,44 seviyesine geriledi.
İşte ilçe ilçe baraj doluluk oranları;
Ömerli barajı 19,98
Darlık barajı 17,55
Elmalı barajı 1,91
Terkos barajı 27,29
Alibey barajı 2,33
Büyükçekmece barajı 16,96
Sazlıdere barajı 10,87
Istrancalar 0,52
Kazandere 0,18
Pabuçdere ise 2,41 seviyelerine geriledi.