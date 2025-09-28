Baraj doluluk oranları 28 Eylül 2025: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Riskli seviyelere girildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 28 Eylül 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul gibi popülasyonu büyük şehirlerde yazın tüketilen bolca suyun bedeli sonbahar aylarında iyice dikkat çekmeye başladı. İstanbul'da azalan yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları eylül ayında istenmeyen seviyelere geriledi. İşte güncel baraj doluluk oranları.



28 EYLÜL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI



İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene eylül ayında yüzde 40 seviyelerine yakın olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.



İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 29,44 seviyesine geriledi.

