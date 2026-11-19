Son günlerde yağışların yoğunluk seyrini azaltmasıyla birlikte barajlardaki su seviyelerindeki değişimi merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verileri merak ediyor.



Son 2 haftadır meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıkmıştı. Son günlerde yağışların durgunluk göstermesiyle güncel oranlar araştırılıyor.

19 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'da dün 60,96 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugünde hemen hemen aynı yüzdelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 60,9 seviyesinde.