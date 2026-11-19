Baraj doluluk oranları güncellendi. 19 Kasım'da İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
19.11.2026 10:20
19 Kasım tarihli barajların güncel seviyeleri açıklandı.
İstanbul’un su rezervlerindeki son durum İstanbullular tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İSKİ tarafından paylaşılan son ölçümlerle birlikte güncel baraj doluluk oranları belli oldu.
Son günlerde yağışların yoğunluk seyrini azaltmasıyla birlikte barajlardaki su seviyelerindeki değişimi merak eden vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verileri merak ediyor.
Son 2 haftadır meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıkmıştı. Son günlerde yağışların durgunluk göstermesiyle güncel oranlar araştırılıyor.
19 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'da dün 60,96 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugünde hemen hemen aynı yüzdelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 60,9 seviyesinde.
İstanbul barajları son yağışların ardından adeta nefes aldı.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 80,11
Darlık barajı 90,29
Elmalı barajı 67,6
Terkos barajı 54,21
Alibey barajı 75,13
Büyükçekmece barajı 42,21
Sazlıdere barajı 44,55
Istrancalar 48,12
Kazandere 11,62
Pabuçdere 6,91