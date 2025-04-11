Baraj doluluk oranları güncellendi: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (11 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)
Baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. Barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden İstanbullular, İSKİ üzerinden doluluk oranlarını araştırıyor. İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde, bazı aylarda yağışların durgunlaşması ve yoğun su tüketimiyle birlikte azalmalar yaşanabiliyor. 2025 nisan ayı itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 11 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 11 Nisan 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Bu kış döneminde özellikle şubat ve mart aylarında İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları nisan ayında istenilen seviyelere yükseldi. İşte güncel baraj doluluk oranları.
11 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene nisan ayında yüzde 82,62 olan baraj doluluk oranları, bu yıl da oldukça etkili olan yağışların ardından aynı seviyelere ulaştı.
İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 82,01 seviyesine yükseldi.
İLÇE İLÇE BARAJLARIN SON DURUMU
Ömerli Barajı 94,54
Darlık Barajı 79,48
Elmalı Barajı 95,62
Terkos Barajı 83,2
Alibey Barajı 64,78
Büyükçekmece Barajı 75,47
Sazlıdere Barajı 58,73
Istrancalar Barajı 98,85
Kazandere Barajı 96,27
Pabuçdere Barajı 94,84
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