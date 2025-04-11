Baraj doluluk oranları güncellendi: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (11 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 11 Nisan 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Bu kış döneminde özellikle şubat ve mart aylarında İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları nisan ayında istenilen seviyelere yükseldi. İşte güncel baraj doluluk oranları.



11 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI



İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen sene nisan ayında yüzde 82,62 olan baraj doluluk oranları, bu yıl da oldukça etkili olan yağışların ardından aynı seviyelere ulaştı.



İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 82,01 seviyesine yükseldi.

