Baraj göletine giren Furkan'ın cansız bedeni bulundu

Taşlıca Baraj Göleti’ne serinlemek için giren 13 yaşındaki Furkan Kalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj göletine giren Furkan'ın cansız bedeni bulundu

'de 13 yaşındaki Furkan Kalkan serinlemek amacıyla ayaklarını Taşlıca Baraj Göleti’ne sokmak istedi.

Zemini membran kaplı olan barajda dengesini kaybederek suya düşen çocuğun çırpınmaya başladığını gören arkadaşı yardım çağrısında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve ekipleri sevk edildi.
Ekipler, akşam saatlerinden itibaren hem su üstünden hem de su altından arama çalışmalarına başladı.

Baraj göletine giren Furkan'ın cansız bedeni bulundu - 1 13 yaşındaki Furkan Kalkan'ı arama çalışmaları

CANSIZ BEDENİDE ULAŞILDI

Mersin’den gelerek arama çalışmalarına katılan polis dalgıç ekipleri, Furkan Kalkan’ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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