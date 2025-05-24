Baraj göletine giren Furkan'ın cansız bedeni bulundu
Taşlıca Baraj Göleti’ne serinlemek için giren 13 yaşındaki Furkan Kalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Niğde'de 13 yaşındaki Furkan Kalkan serinlemek amacıyla ayaklarını Taşlıca Baraj Göleti’ne sokmak istedi.
Zemini membran kaplı olan barajda dengesini kaybederek suya düşen çocuğun çırpınmaya başladığını gören arkadaşı yardım çağrısında bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, akşam saatlerinden itibaren hem su üstünden hem de su altından arama çalışmalarına başladı.
CANSIZ BEDENİDE ULAŞILDI
Mersin’den gelerek arama çalışmalarına katılan polis dalgıç ekipleri, Furkan Kalkan’ın cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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