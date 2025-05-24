Baraj göletine giren Furkan'ın cansız bedeni bulundu

Niğde'de 13 yaşındaki Furkan Kalkan serinlemek amacıyla ayaklarını Taşlıca Baraj Göleti’ne sokmak istedi.

Zemini membran kaplı olan barajda dengesini kaybederek suya düşen çocuğun çırpınmaya başladığını gören arkadaşı yardım çağrısında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, akşam saatlerinden itibaren hem su üstünden hem de su altından arama çalışmalarına başladı.

