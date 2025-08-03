Baraj gölünde endişelendiren manzara: Balıkçılar nedenini anlamadı

Elazığ ava çıkan ve ölü kerevitlerle karşılaşan balıkçılar, gördükleri manzara karşısında endişelendi.

Baraj gölünde endişelendiren manzara: Balıkçılar nedenini anlamadı

Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılar, dönemsel olarak kerevit avcılığı da yapıyor. Bu kapsamda son olarak avladıkları kerevitlerin büyük çoğunluğu ölü olarak çıkartıldı. Gördükleri manzara karşısında endişeye kapılan balıkçılar, kerevit ölümlerinin sebebinin araştırılmasını talep etti.

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