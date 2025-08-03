Baraj gölünde endişelendiren manzara: Balıkçılar nedenini anlamadı

Elazığ Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılar, dönemsel olarak kerevit avcılığı da yapıyor. Bu kapsamda son olarak avladıkları kerevitlerin büyük çoğunluğu ölü olarak çıkartıldı. Gördükleri manzara karşısında endişeye kapılan balıkçılar, kerevit ölümlerinin sebebinin araştırılmasını talep etti.