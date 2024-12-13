Baraj gölünde erkek cesedi bulundu
Aksaray'da Mamasın Barajı'nda 3 gündür kayıp olarak aranan40 yaşındaki Mustafa Uysal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mamasın Barajı'nda saat 14.00 sıralarında köylüler, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, öldüğü belirlenen erkeğin cansız bedenini kıyıya çıkardı.
Cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan bekar Mustafa Uysal'a (40) ait olduğu belirlendi.
Ereğlikapı Mahallesi'nde oturan Uysal'ın, 3 gün önce yanına cep telefonunu dahi almadan evden ayrıldığı, geri dönmemesi üzerine ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.
Uysal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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