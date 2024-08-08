Baraj gölünde facia: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Muş'ta piknik yapmak için kıyısına gittikleri Alparslan Barajı gölüne girip boğulma tehlikesi geçiren Rabia Karakaya ve onu kurtarmaya çalışan 4 aile ferdi suda kayboldu. 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Baraj gölünde facia: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Olay, saat 16.30 sıralarında Alpaslan-1 Gölü’nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan Rabia Karakaya suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile fertleri de onu kurtarmak için suya girdi. 

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Suya giren Yasin, Edanur ve Fatma Karakaya ile Eylül Tekin de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı. 

Suda kaybolan Fatma Karakaya’yı arama çalışmaları devam ederken, talihsiz 4 kişinin cansız bedeni ise  Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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