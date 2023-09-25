Baraj gölünde kaybolan kuzenleri arama çalışması yeniden başladı

Dalgıç ekibi, görüş açısının olduğu noktalarda su altında arama yapıyor. Ekipler, görmekte zorlandıkları noktalarda ise çalışmalarını arama çubuklarıyla sürdürüyor.



Yarseli Baraj Gölü’ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.