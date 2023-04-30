Baraj gölüne düşen 5 yaşındaki Adil’in cansız bedeni bulundu

Siirt'in merkeze bağlı Sütlüce köyünde Adil Özbek (5), arkadaşlarıyla oyun oynarken baraj gölüne düştü. Ekiplerin çalışmasıyla Özbek’in cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölüne düşen 5 yaşındaki Adil’in cansız bedeni bulundu

'te baraj gölüne düşen hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Köye yakın bulunan Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu, ailelerine bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı çalışmada, Özbek’in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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