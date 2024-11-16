Baraj gölüne düşen küçük Medine'den acı haber

Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölüne düşen küçük Medine'den acı haber

Merkez Çukurova ilçesinde 14 Kasım'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı gölüne düşen Medine G'yi (15) arama çalışmaları devam etti.

Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

Adana'da baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

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