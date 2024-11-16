Baraj gölüne düşen Medine'den acı haber

Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölüne düşen Medine'den acı haber
Baraj gölüne düşen Medine aranıyor

Baraj gölüne düşen Medine aranıyor

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Merkez Çukurova ilçesinde 14 Kasım'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı baraj gölüne düşen Medine G.'yi (15) arama çalışmaları devam etti.

Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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