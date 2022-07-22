Baraj gölüne düşen öğretmen boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya Karacalar Barajı'a giden Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Rüştü Vural, oltasını suya düşürdü.

Elbiselerini çıkarıp oltayı almak için suya giren Vural, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları kısa süreli aramayla Vural'ın cansız bedenine ulaştı.



Yapılan incelemenin ardından Mehmet Rüştü Vural'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna konuldu.

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