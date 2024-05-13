Baraj gölüne düşen otomobilden atlayarak kurtuldu, nişanlısı hayatını kaybetti

Onikişubat ilçesi Kertel mevkiinde Samet Öztütün (24) idaresindeki otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne düştü.

NİŞANLISI ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU



Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve Öztütün’ün nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş. (19) araçtan atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.