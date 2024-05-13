Baraj gölüne düşen otomobilden atlayarak kurtuldu, nişanlısı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir araç park halindeyken baraj gölüne düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise araçtan atlayarak yaralandı.

Baraj gölüne düşen otomobilden atlayarak kurtuldu, nişanlısı hayatını kaybetti

Onikişubat ilçesi Kertel mevkiinde Samet Öztütün (24) idaresindeki otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle gölüne düştü.

NİŞANLISI ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve Öztütün’ün nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş. (19) araçtan atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baraj gölüne düşen otomobilden atlayarak kurtuldu, nişanlısı hayatını kaybetti - 1 Samet Öztütün

ÖZTÜTÜN'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye su altı arama ekiplerinin yaptığı çalışmada Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı. Çiftin yaklaşık iki ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Baraj gölüne düşen otomobilden atlayarak kurtuldu, nişanlısı hayatını kaybetti - 2

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Hayatını kaybeden Öztütün’ün, sosyal medya hesabından anneler gününde annesi ile fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Kaza sonrası inceleme sürüyor.

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