Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükselince balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Bartın’da olta ile balık avlayan Hüseyin Conkur (40), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince bulunduğu kaya üzerinde mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca yardım bekleyen Conkur, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükselince balık tuttuğu kayada mahsur kaldı

Amatör balıkçı Hüseyin Conkur, oltasıyla bent alanında bulunan ırmaktaki bir kayanın üzerine çıkarak balık tutmaya başladı.

Bir süre sonra - Karabük yolu Derbent köyünde bulunan Kirazlıköprü Barajı kapaklarının açılmasıyla ırmakta su seviyesi bir anda yükseldi.

Kaya üzerinde mahsur kalan Conkur, yakınlarda bulunan vatandaşlara seslenerek yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudaki akıntı nedeniyle Conkur’a ulaşmakta güçlük çeken AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla onu botla kıyıya çıkardı.

Hüseyin Conkur, ırmaktaki su seviyesinin bir anda yükseldiğini yüzme bilmediği için çok korktuğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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