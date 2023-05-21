Baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 25 kişiyi ekipler kurtardı

Batman'da baraj kapaklarının açılması sonucu Batman Çayı'nda su yükseldi. Bölgede mahsur kalan 25 kişi botlarla kurtarıldı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 25 kişiyi ekipler kurtardı

'da, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 piknikçi, ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batman Çayı'nda meydana geldi. Şerbetli, Balpınar, Bıçakçı köyü ve çevreyolu mevkisinde piknik yapmak için çay kenarında giden toplamda 25 kişi, Batman Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu, debisi yükselen suyun oluşturduğu adacıklarda mahsur kaldı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 farklı noktada çalışma başlatan ekipler, mahsur kalan 25 kişiyi bot yardımıyla karaya çıkardı.

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