Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Niğde’nin Akkaya Barajı yakınlarında tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Haberler - DHA 28.04.2022 - 16:14

Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

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'de Dolusavak mevkiinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin yanında bulunan küreğe de incelenmek üzere el konuldu.

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