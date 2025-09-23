Baraj kurudu: Artık su ihtiyacı kuyulardan karşılanıyor

Kurak geçen yazın ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde barajlar kurudu.



Keşan’da, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan Kadıköy Barajı’nın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma yüzde 1'in altına düşerek kritik seviyelere geriledi.



Barajdan su alımı durduruldu. İlçenin su ihtiyacı Kumdere İçme Suyu Tesisleri’ndeki kuyulardan karşılanmaya başlandı.



Tesiste yer alan kuyulara ilaveten bir kuyu daha açıldı.



KUMDERE İÇME SUYU TESİSİ'NDEN SU VERİLİYOR



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Kadıköy Barajı’nın doluluk oranının yetersiz kalması nedeniyle su alımını durdurduklarını belirterek, ilçeye Kumdere İçme Suyu Tesisleri’nden su verilmeye başlandığını söyledi.



Planlı su kesintisine şu an için gidilmeyeceğini ifade eden Özcan, her ihtimale karşı vatandaşların suyu dikkatli kullanmaları gerektiğini kaydetti.



"KADIKÖY BARAJI’NDAN BELLİ BİR SÜREDİR SU ALAMIYORUZ"



Mehmet Özcan, Kadıköy Barajı’ndaki suyun bitme noktasına geldiğini dile getirerek, "Eğer bizim Kumdere İçme Suyu Tesislerimiz devre dışı kalmış olsaydı şu an Keşan tümüyle susuzdu. Kadıköy Barajı’ndan belli bir süredir su alamıyoruz. İki gün önce de Kumdere’de ek bir kuyu daha açtık, bugün de bağlantısını yaparak hemen devreye soktuk." dedi.



"Susuzluk veya su kesintisi gibi bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullanan Özcan, "Kadıköy Barajı’nda, boruların su seviyesinin üzerinde kaldığını görüyoruz. Eğer çok sıkışırsak buradan su almak için başka çözümlerimiz de var." ifadelerini kullandı.