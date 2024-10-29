Baraj kurudu: Pikniğe gelenler mahsur kaldı

Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerine su sağlayan Gölbaşı Barajı, yüzde 90 oranında kurudu. Göle pikniğe gelenlerin araçları çamura saplanırken onları kurtarmaya gelen traktörler de mahsur kaldı.

Baraj kurudu: Pikniğe gelenler mahsur kaldı

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında tarım arazilerini sulamak için 'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu.

Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen; Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın kuruyan bölümleri, piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

ÇAMURA SAPLANDI

Havanın güneşli olmasını fırsat bilip bölgeye gelen piknikçilerin araçları, çamura saplandı.

Onları kurtarmaya gelen traktörler de çamura battı. Köyden getirilen iş makinelerine halatlarla bağlanan araçlar, asfalt yola çekilerek kurtarıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yangında mahsur kalan çocuklar ikinci kattan atlayarak kurtuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...