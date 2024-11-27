Baraj suları çekildi "batık köy" Darıbükü ortaya çıktı

Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı.



Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

