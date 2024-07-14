Baraj ve göllerde yüzenler dikkat! 4 ilde 10 boğulma vakası

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te 10 kişi serinlemek için girdikleri göl, baraj ve nehirlerde boğuldu. Uzmanlar, boğulmaların derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde olduğunun altını çizerek "Tek başınıza buralarda yüzmemeniz gerekiyor." dedi.

Baraj ve göllerde yüzenler dikkat! 4 ilde 10 boğulma vakası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada Diyarbakır, Batman, Mardin ile Siirt'te serinlemek için göl, baraj ve nehirlere giren 10 kişi boğuldu.

Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, sıcaklarının başlamasıyla insanların sulak olan yerlere gittiğini ve bunun da risk oluşturduğunu belirtti.

Baraj ve göllerde yüzenler dikkat! 4 ilde 10 boğulma vakası - 1

Yıldırım, “Daha önce de birçok kez uyarı yaptık. Güvenilir yerlerde yüzülmemesini ve yüzme bilmeden suya girilmemesi gerektiğini, birçok kez söyledik ama son zamanlarda yine acı haberler duymaya başladık. Bunlar için ciddi önlem almak lazım. Kurumların bu konuda uyarıları olması gerekiyor. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle ölüm haberlerinin önüne geçmiş olacağız. Boğulmalar derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde oluyor. Özellikle baraj ve göletler boğulmaların en çok yaşandığı yerler. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Muhakkak yanınızda birilerinin olması ya da yüzme bilmeniz gerekiyor. Tek başınıza buralarda yüzmemelisiniz. Bu yüzden buradaki eğitimi çok önemsiyoruz. Burada ciddi anlamda eğitimler verilmektedir.” ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...