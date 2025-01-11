Baraja düşen otomobilin sürücüsü kayboldu

İbrahim Özden'in işe gitmemesi üzerine, mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Ailesi Özden'in sabah işe gitmek için evden ayrıldığını söyledi.

Yakınlarının ve jandarmanın yaptığı araştırma sonucu Özden'in kullandığı otomobilin, Yardibi köyü ile Değirmenciuşağı köyünü birbirine bağlayan köprü girişinde baraj gölüne düştüğü belirlendi.

Otomobilin barajdan çıkartılması ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.