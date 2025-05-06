Aracıyla göle uçan genç hayatını kaybetti: Ehliyetini yeni almış

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, ehliyetini yaklaşık 15 gün önce aldığı öğrenilen Emircan Yazıcı (19) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçtu.



Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sube Müdürlüğü ekipleri, jandarma arama kurtarma, AFAD ekipleri, polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.