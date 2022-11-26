Barajda 3 çocuğun boğulmasına ilişkin davada, İSKİ görevlisine hapis istemi

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda 3 çocuğun boğulmasına ilişkin davada İSKİ görevlisi hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.



2018 yılında ikisi kardeş 3 çocuk serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajı'nda boğularak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

İddianamede, gerekli önlemleri aldırmadığı için İSKİ Genel Müdürlüğü Avrupa Havza Koruma Şube Müdürü V.S. asli kusurlu bulundu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.