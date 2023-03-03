Barajlar alarm veriyor: Bodrum'da su krizi kapıda

Muğla'da içme suyu barajları alarm veriyor.



37 milyon 810 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanan Geyik Barajı'nda geçen yıl şubat ayı sonunda yüzde 88 doluluk varken, bu yıl su miktarı 19 milyon 500 bin metreküpe ve yüzde 47'ye düştü.

17 milyon 530 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Bodrum Mumcular Barajı'nda şubat 2022'de yüzde 89 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 48'e düştü. Menteşe'deki sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı doluluk oranı yüzde 99 olarak ölçüldü.

EŞEN HES BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 25'E DÜŞTÜ

27 milyon 170 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Akgedik Barajı'nda geçen yıl şubat ayı sonunda yüzde 81 doluluk varken, bu yıl bu oran yüzde 51’e düştü. Fethiye Eşen HES Barajı geçen yıl şubat ayı sonunda yüzde 70 doluluğa ulaşırken, bu yıl bu oran yüzde 25’e, Milas Derince Barajı ise geçen yıl şubat ayında yüzde 61 doluluk varken, bu yıl bu oran yüzde 50 seviyelerine kadar düştü.



YAZ AYLARINDA SUSUZ KALABİLİR

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından birçok ünlünün konakladığı Bodrum’un içme ve kullanma suyunun karşılandığı iki barajda doluluk oranı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 50 azaldı.

Kayıtlarda yerleşik nüfusu yaklaşık 180 bin kişi olarak görünen, ikinci konutlar ve pandemi döneminde gelerek yerleşen ve nüfusunu Muğla’ya aldırmayanlar ile nüfusu iki veya üçe katlanan Bodrum, yaz aylarında yerli ve yabancı turistler ile 2 milyon nüfusa ulaşacak. Kuraklığın böyle devam etmesi durumunda turizm kenti Bodrum, yaz aylarında susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.

