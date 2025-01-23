"Barajlar çatladı" iddiasına dava: Oğuzhan Uğur ilk kez hakim karşısında

Oğuzhan Uğur 'un sahibi olduğu sosyal medya hesabından depremin ertesi günü Kahramanmaraş ve Antakya'da barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur'un, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 4 buçuk yıla kadar hapsi istenmişti. Oğuzhan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya, sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatlar katıldı. "BENDE HESABIN ŞİFRESİ BİLE YOKTU" Çağrı merkezinde görevli olan sanık Ercan Özdemir, “Gece Kültür Bakanlığı'ndan aradığını söyleyen biri tarafından arandım. Telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra teyit ekibine yönlendirdim. Olayın devamından haberim yoktur. Yayınlanan tweetlerden bir bilgim yoktur. Bende hesabın şifresi bile yoktu." dedi. Teyit ekibinde bulunan sanık Kaan Kayacan, "Bizim amacımız insanlara yardım etmekti. Bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bir karışıklık olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

"EĞER İNFİAL YARATMAK İSTESEM ÇOK TAKİPÇİLİ HESABIMDAN YAPARDIM"



Sosyal medya fenomeni Sanık Oğuzhan Uğur yaptığı savunmasında, "Bir tweet gördüm, 'Baraj patladı haberini neden yaydın? Yalan haber yapıyorsun Oğuzhan Uğur' yazıyordu. Ben de tweete cevap verdim. Bunlar üzerine sosyal medyada yalan haber yaydığım haberleri yayılmaya başladı. Eğer bölgede bir infial yaratmak istesem, kendi çok daha fazla takipçili hesabımdan yapardım." dedi.



Tweeti kimin attığını terspit edemediklerini söyleyen Oğuzhan Uğur, "Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.