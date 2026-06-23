Barajların doluluk oranları günlük olarak paylaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , sosyal medya hesabından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki ve 4 büyükşehirdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacağını açıkladı.

"Su kaynaklarımızın şeffaf ve etkin yönetimi, yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır." diye konuşan Bakan Yumaklı, "Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık olarak takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz." dedi.

Yumaklı, paylaşımında şöyle devam etti:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacak. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda; veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız."