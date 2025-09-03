Baraka evde yangın

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bağ evi olarak kullanılan baraka evde yangın çıktı.

Başaran Köyü'nde nedeni henüz öğrenilemeyen ve bağ evi olarak kullandığı tahmin edilen tek katlı evde yangın çıktı.

Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine Çaycuma ve Saltukova Belediyelerinin itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

, ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

