Baraka evde yangın

Başaran Köyü'nde nedeni henüz öğrenilemeyen ve bağ evi olarak kullandığı tahmin edilen tek katlı evde yangın çıktı.

Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine Çaycuma ve Saltukova Belediyelerinin itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınarak söndürüldü.Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.