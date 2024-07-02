Barakada uyuşturucu satışına 15 yıl hapis cezası

Adana'da polis ekipleri, geçen yıl Yüreğir İlçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesindeki barakada yaşayan O.D.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Polisler, takibe aldıkları O.D.'yi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Barakada yapılan aramada, 87 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Tutuklanan O.D. hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan davada karar duruşması görüldü.

Son duruşmaya tutuklu sanık O.D. ile avukatı katıldı. O.D., son savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti.

O.D., "Kimseye uyuşturucu satmadım. Ele geçirilen uyuşturucu bana ait değil." diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.D.'yi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.