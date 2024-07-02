Barakada uyuşturucu satışına 15 yıl hapis cezası

Adana'da kaldığı barakada uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen O.D., 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Barakada uyuşturucu satışına 15 yıl hapis cezası

'da polis ekipleri, geçen yıl Yüreğir İlçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesindeki barakada yaşayan O.D.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Polisler, takibe aldıkları O.D.'yi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Barakada yapılan aramada, 87 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Tutuklanan O.D. hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ' veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan davada karar duruşması görüldü.

Son duruşmaya tutuklu sanık O.D. ile avukatı katıldı. O.D., son savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti.

O.D., "Kimseye uyuşturucu satmadım. Ele geçirilen uyuşturucu bana ait değil." diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.D.'yi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...