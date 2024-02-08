"Barbie" fenomeni geçmişte kaldı! Margot Robbie'nin yeni filmi belli oldu

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Filmin senaryosunu ise The Menu ile adından söz ettiren Seth Reiss kaleme alacak. Merakla beklenen filmin konusu ile ilgili çok bilgi verilmese de filmin iki yabancının onları bir araya getiren bir yolculukta buluşmasını konu alacağı biliniyor.

Film, Robbie'nin 2023'e damga vuran Barbie filmi sonrası ilk projesi olacak.



OSCAR TARİHİNDE BİR İLK



Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki filmde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. İki film de 21 Temmuz'da vizyona girmişti.



96. OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI

