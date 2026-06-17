"Barbie Kaymakam" Burdur Vali Yardımcısı oldu

Geçtiğimiz yıl ekim ayındaki kararname ile Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, görünüşüyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Önce vekaleten sonra da asaleten kaymakamlık görevini üstlenen Tuğçe Orhan, Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Samsun’da görev yapan kaymakamlardan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya Bitlis-Ahlat Kaymakamlığı'na, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt Gümüşhane-Kürtün Kaymakamlığı'na, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise Çankırı Vali Yardımcılığı görevlerine atandı.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ’da doğdu ve Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu.

Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, İngiltere’de dil eğitimi aldı. Orhan, iyi derecede İngilizce biliyor.

Seben'deki görev sırasında ilçe halkı Orhan'ı “Barbie Kaymakam” olarak isimlendirdi ve daha sonra kamuoyunda tanındı.