Bardak ve bıçakla yaralamıştı: Saldırgan koca tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, birlikte oturdukları kafede boşanma aşamasındaki eşini döven zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Atatürk Mahallesi'nde bir kafede masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurup, masadan aldığı servis bıçağıyla saldırdıktan sonra polis tarafından yakalanan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Soma ilçesinde dün akşam, bir kafede oturan T.Ç. masadaki bardağı eşinin başına vurmuş, daha sonra servis bıçağıyla saldırmıştı. Kendisini durdurmaya çalışan 2 kadına da saldıran T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Yaşananlar kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.