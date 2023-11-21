Bardaki kavga ölümle bitti

Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü.

Bardaki kavga ölümle bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir barda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Asmalıevler Mahallesi'ndeki bir barda Fuat Yıldırım (26) ile E.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.U, bıçakla Yıldırım'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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