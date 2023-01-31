Barınak vahşetinin sanıklarına verilen karara 'Suça meyilli kişiliğe sahip değiller' gerekçesi

Mahkeme heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanıkların 'suça meyilli kişiliğe sahip olmadıkları'nı açıkladı.

Sanıklar Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi. 20 Ocak'taki 2'nci duruşmada ise mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak'a 1'er yıl hapis cezası verdi.

Heyet, daha sonra bu cezayı 'nitelikli hal'den 1'er yıl 6'şar aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1'er yıl 3'er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

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GEREKÇE AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verilen kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçede, sanıkların suça meyilli kişiliğe sahip olmadıkları ve pişman olduklarını dile getirdiklerine yer verildi. Öte yandan cezaevinde tutuklu olarak kaldıkları süre de göz önüne alınarak sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu bir kanaate varıldığı ifade edildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılmak için cezalandırılmalarına, Murat Bacak ve Sefa Çakmak'ın adli sicil kayıtlarında sabıkalarının bulunmadığı, Bacak ve Çakmak'ın aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri ve eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdikleri, sanık Bacak ve Çakmak'ın rehabilitasyon merkezinde ya da dışarıda herhangi bir suça karıştığına ya da rehabilitasyon merkezinde hayvanlara konu eyleme benzer başka eylemleri olduğuna dair bir beyan ya da belgenin dosyaya yansımadığı, bu itibarla sanıkların suça meyilli bir kişiliğe sahip oldukları kanaatine varılmadığı, ayrıca cezaevinde tutuklu olarak kaldıkları süre de göz önüne alınarak sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu bir kanaate varılmıştır" denildi.



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NE OLMUŞTU?

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyip götürmesine dair görüntüler, geçen yıl 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. Aynı yıl 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bacak ve Çakmak hakkında, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.