Barış Anneleri'nden CHP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Barış Anneleri heyetini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan da yer aldı.

Ziyaretin ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bir gazetecinin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e beyaz tülbent hediye ettiklerini söyledi.

Heyet dün de Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP ) ziyaret etmişti. Heyet, AK Parti'yle de görüşerek turu tamamlayacak.