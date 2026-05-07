Barış Anneleri'nden MHP'ye ziyaret

Barış Anneleri, Anneler Günü dolayısıyla TBMM 'yi ziyaret etti. Annelerin ilk durağı MHP oldu.

Barış Anneleri'ne ziyaretlerinde DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya eşlik etti.

Ziyaret öncesinde anneleri MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç karşıladı. İki heyet daha sonra MHP'nin Meclis 'teki grubunda görüşmeye geçti.

Görüşmede annelerden oluşan heyet beyaz tülbent hediye etti. MHP grubu ise heyeti kırmızı karanfillerle karşıladı.