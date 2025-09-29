Barış Boyun çetesine yeni iddianame: Uluslararası bağlantılar, Daltonlar ayrılığı ve gençlik propagandası

167 kişinin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, aralarında çetenin lideri Barış Boyun, tutuklu ve adli kontrollünün de bulunduğu 304 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Çetenin ayrıca, uluslararası alanda faaliyet göstererek Sırp mafya gruplarıyla işbirliği yaptığı ve Sırp Suç Örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotic cinayetini taşeron olarak işlediği de öne sürüldü.

İddianamede, çetenin hiyerarşik yapısı, polisten kaçış taktikleri, iletişim kurma biçimleri, finansal kaynakları ve propaganda yöntemleri gibi birçok konu da yer aldı.

Marmara Cezaevi (Silivri) yerleşkesinde 23 Şubat 2026’da başlayacak olan davanın bir ay sürmesi beklenirken, çetenin, “uyuşturucu ve silah ticareti”, “kasten öldürme”, “tehdit” ve “yağma” eylemlerine kadar 120'nin üzerinde suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

ÇETENİN HİYERARŞİK YAPISI

Soruşturmada çetenin hiyerarşik yapısına da yer verilirken, Barış Boyun'un çete içinde lider olduğu ortaya konuldu.

Çete yapılanmasının temelini, lider ve yöneticiler tarafından verilen talimatların alt kadroya iletilerek suç faaliyetlerinin icra edilmesi oluşturdu.

Çete üyelerinin lider ve yöneticilere mutlak bir bağlılık ve itaat gösterdiği, talimatlara harfiyen uyduğu belirlendi. Lider ve yöneticilere hitap şeklinin "abi" olması da bu hiyerarşik yapıyı gözler önüne serdi.

Çete içi iletişimin net bir emir-komuta yapısı içinde gerçekleştiği, bu durumun örgütün hiyerarşik yapısının yumuşak bile olsa olmazsa olmazı olduğu vurgulandı.

ÇETENİN İLETİŞİM ARACI

Soruşturma dosyasında çetenin, bir iletişim sistematiği, savunma ve bilgi toplama sistematiği kurduğu da tespit edildi.

Çetenin silahlı eylemlerden önce yurt dışındaki lider ve yöneticilerin telekonferans yöntemiyle üyelerle bir araya gelerek eylemlerle ilgili görüşmeler yaptığı belirlendi.

Eylem görüşmelerinin normal telefon üzerinden tespit edilmemek amacıyla yapılmadığı da elde edilen iletişim tespit tutanaklarıyla ortaya çıktı.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA TALİMAT

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise örgütün adli süreçlere müdahale etme çabaları oldu.

Çete yöneticilerinin talimatıyla, yakalanan üyelerine karakola veya emniyete götürülmeden önce avukatların gönderildiği tespit edildi.

Avukatlar aracılığıyla çete üyelerine hangi şekilde ifade vereceklerinin talimatı iletildi ve üyelerin bu talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddianamede yer aldı.

Yakalanan örgüt üyelerinin, örgüt hiyerarşisinden duydukları korku nedeniyle beyanda bulunamadıkları da öne sürüldü.

İddianamede, çete yöneticilerinin talimatıyla örgüt üyelerine talimatla ifade vermeye zorladığı tespit edilen avukatlar hakkında da işlem başlattıldığı belirtildi.

