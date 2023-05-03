Barış Boyun çetesinin üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Barış Boyun suç örgütünün üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarını sürdürdü.



Örgütün içerisinde yüksek konumda bulunduğu, kentteki gece kulübü görevlilerinin öldürülmesi ile iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların azmettiricisi olduğu tespit edilen, kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak bilinen Kemal Ü.'nün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

