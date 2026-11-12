Barış Boyun Suç örgütü yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
12.11.2026 18:21
Barış Boyun suç örgütünün üst düzey isimleri arasında gösterilen Mehmet Recep Demir'in Azerbaycan'da yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda “Barış Boyun Suç Örgütü” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında örgütün yöneticisi konumunda olan ve hakkında halihazırda 48 yakalama emri bulunan Mehmet Recep Demir Azerbaycan ülkesinde yakalandı.
Demir'in Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 318.2. Maddesi gereği (Kanunsuz Sınır Geçme) tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı’nca Demir’in iade işlemleri için talepname düzenlendi.