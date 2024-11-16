Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranırken İtalya’da gözaltına alınan Barış Boyun‘un liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Bağcılar’da bir oto galerinin yağmalanma amaçlı tehdit edilmesi, Şişli’de faaliyet gösteren bir oto yıkamanın yağmalanması, Esenyurt’ta bir aracın kundaklanması ve Pendik’te faaliyet gösteren bir iş yerinin yağmalanması olaylarına karışan kişilerin Barış Boyun suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet balistik çelik yelek, 196 adet 9 mm fişek ve 113 adet 455 mm fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne götürüldü.