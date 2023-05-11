Barış Boyun suç örgütüne yeni operasyon: 17 gözaltı

İstanbul'da polis ekipleri, İtalya'da yakalanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Farklı tarihlerde yapılan 2 ayrı operasyonda çok şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonların devamında organize polisi, suç örgütü adına farklı eylem arayışında olan şüpheliler olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelilere yönelik yeni bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.