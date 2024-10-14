Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Kuyu-36 adı verilen operasyonda suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından Kuyu-36 operasyonu ile Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı örgütlere operasyon düzenlendiğini duyurdu.

157 şüphelinin yakalandığı operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldı.

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli yakalandı - 1

Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli yakalandı - 2

ÇOK SAYIDA DELİCİ VE KESİCİ ALET

Operasyonlar sonucu çok sayıda tabanca, pompalı tüfek, el bombası, çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli yakalandı - 3

Yerlikaya, paylaşımında "Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

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