Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetesine yönelik operasyon: 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kuyu-36 operasyonu ile Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurt dışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı örgütlere geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi.



157 şüphelinin yakalandığı operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.