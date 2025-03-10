Barış Boyun'un ağabeyi uyuşturucudan gözaltında

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., uyuşturucudan gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesince önceki gün Beyoğlu'nda operasyon düzenlendi.



Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., uyuşturucudan gözaltına alındı.



E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.



Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI



Suç örgütü lideri Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanmış ve Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılmıştı.